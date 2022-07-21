مسؤول روسي بارز: أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم!

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن إمكانية اختفاء أوكرانيا عن خريطة العالم.وقال ميدفيديف، عبر حسابه على "تلغرام"، إنه "بعد انقلاب عام 2014، فقدت أوكرانيا استقلالها وأصبحت تحت السيطرة المباشرة للغرب، واعتقدت أيضا أن الناتو سيضمن أمنها. ونتيجة لكل ما يحدث، قد تفقد أوكرانيا بقايا سيادة الدولة وتختفي من خريطة العالم".(سكاي نيوز)