بيسكوف: العلاقات الروسية - الأميركية في وضع لا تُحسد عليه

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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر التصريحات الأميركية بشأن إمكانية تصنيف روسيا "كدولة راعية للإرهاب" بسبب الأحداث في أوكرانيا، أمرا سلبيا للغاية.وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس، تعليقا على تلك التصريحات: "نقيم نتائج مثل هذه الخطوة بشكل سلبي للغاية، رغم أنه من ناحية أخرى نجد من الصعب للغاية القيام بشيء قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بالعلاقات بين روسيا وأميركا. إنها بالفعل في وضع لا تحسد عليه".(روسيا اليوم)