الاتحاد الأوروبي يدرج 6 من كبار الضباط السوريين في القائمة السوداء

Advertisement

أدرج الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء ستة من كبار العسكريين السوريين وكيان عسكري سوري خاص.وبحسب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور اليوم الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يُزعم أن الشركة السورية (الكيان العسكري الخاص) متورطة في تجنيد متطوعين للمشاركة في العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وجاء في الوثيقة أنه "في ضوء خطورة الوضع، قرر المجلس إدراج ستة عسكريين سوريين ومنظمة واحدة متورطة في تجنيد المرتزقة إلى جانب الجيش الروسي على القائمة السوداء".وبحسب وثائق مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن القائمة السوداء تشمل شركة الأمن الخاصة السورية التي أُنشئت عام 2017، بما في ذلك حماية مواقع استخراج الفوسفات والغاز والنفط".وبحسب الوثيقة، فإنها "متورطة في تجنيد مرتزقة سوريين لصالح ليبيا وأوكرانيا". كما تم إدراج رئيس الشركة وشريكها في القائمة السوداء.