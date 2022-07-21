إصابة بايدن بفيروس كورونا... ماذا كشف البيت الابيض عن حالته الصحيّة؟





وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "هذا الصباح، جاءت نتيجة اختبار الرئيس بايدن لكوفيد-19 إيجابية".

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وأشارت إلى أن الرئيس تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".



ووفقا لجان بيير، سيعمل بايدن عن بعد حتى يجتاز اختبارا تكون نتيجته سلبية. كشف البيت الأبيض عن إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بفيروس كورونا، موضحا أن أعراضه بعد اختبار كورونا الإيجابي معتدلة، وهو يعمل الآن عن بعد.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "هذا الصباح، جاءت نتيجة اختبار الرئيس بايدن لكوفيد-19 إيجابية".وأشارت إلى أن الرئيس تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".ووفقا لجان بيير، سيعمل بايدن عن بعد حتى يجتاز اختبارا تكون نتيجته سلبية.

وقال منسق فيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتور أشيش جها، لشبكة "سي إن إن" إن بايدن لم يكن مصابا بالحمى صباح الخميس، موضحا أنه يعاني من سيلان في الأنف وسعال جاف ويشعر ببعض التعب.

وفيما يتعلق بالسيدة الأولى، أكدت جيل بايدن أن نتيجة اختبارها لفيروس كورونا جاءت سلبية صباح الخميس. وقالت للصحفيين في ديترويت: "تحدثت معه (جو بايدن) قبل دقائق قليلة. إنه بخير ويشعر بتحسن."

(روسيا اليوم)