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عربي-دولي

لوكاشينكو: روسيا لا تستخدم كل قدراتها في أوكرانيا

Lebanon 24
21-07-2022 | 13:30
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا لم تستخدم بعد كل القوات التي تستطيع استخدامها في أوكرانيا.
 
وقال لوكاشينكا في حديثه مع وكالة "فرانس برس" إن "روسيا لا تقدم في الحرب الدائرة في أوكرانيا كل ما تستطيع تقديمه".
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وأكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية ريبيكا كوفلر في وقت سابق، أن الأسلحة الأميركية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة.
 
(روسيا اليوم)
 
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