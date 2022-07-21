لوكاشينكو: روسيا لا تستخدم كل قدراتها في أوكرانيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا لم تستخدم بعد كل القوات التي تستطيع استخدامها في أوكرانيا.

Advertisement

وقال لوكاشينكا في حديثه مع وكالة "فرانس برس" إن "روسيا لا تقدم في الحرب الدائرة في أوكرانيا كل ما تستطيع تقديمه".وأكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية ريبيكا كوفلر في وقت سابق، أن الأسلحة الأميركية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة.