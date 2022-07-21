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عربي-دولي
لافروف يصف المحادثات مع نظيره الهنغاري بالموضوعية
Lebanon 24
21-07-2022
|
14:30
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المحادثات مع نظيره الهنغاري بيتر سييارتو كانت موضوعية وجرت في جو من الثقة.
وقال لافروف للصحفيين بعد الاجتماع مع سييارتو: "كانت المحادثات في جو من الثقة، وعقدت في جو عملي وكانت موضوعية للغاية".
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وأجرى وزير الخارجية الروسي محادثات في موسكو مع نظيره الهنغاري يوم الخميس.
(روسيا اليوم)
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