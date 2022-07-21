لافروف يصف المحادثات مع نظيره الهنغاري بالموضوعية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المحادثات مع نظيره الهنغاري بيتر سييارتو كانت موضوعية وجرت في جو من الثقة.



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وأجرى وزير الخارجية الروسي محادثات في موسكو مع نظيره الهنغاري يوم الخميس. وقال لافروف للصحفيين بعد الاجتماع مع سييارتو: "كانت المحادثات في جو من الثقة، وعقدت في جو عملي وكانت موضوعية للغاية".وأجرى وزير الخارجية الروسي محادثات في موسكو مع نظيره الهنغاري يوم الخميس.

(روسيا اليوم)