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انتخاب دروبادي مورمو رئيسة للهند

Lebanon 24
21-07-2022 | 15:00
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تولت دروبادي مورمو اليوم الخميس، رئاسة الهند، لتصبح ثاني إمرأة تتولى رئاسة البلاد.
وأكدت وكالة "NDTV" الهندية، أن مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (حزب الشعب الهندي) دروبادي مورمو، أصبحت الرئيس الجديد الـ15 للهند.
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وأشارت الوكالة إلى أن خصمها، مرشح المعارضة الموحدة ياشوانت سينها، الذي يمثل حزب مؤتمر عموم الهند ترينامول، قد تراجع عنها بفارق كبير من الأصوات.
ولدت مورمو مورمو في 20 حزيران 1958 في قرية بيدابوسي في منطقة مايوربانج في ولاية أوديشا، وتخرجت من جامعة راما ديفي النسائية في بوبانسوار، وعملت لأول مرة كمدرسة، ثم انخرطت في عالم السياسة.
في عام 1997، أصبحت عضوا في هيئة الحكم الذاتي لمدينة بانشيات، وخلال هذه الفترة كانت عضوا في حزب بهاراتيا جاناتا.
من 6 آذار 2000 إلى 6 آب 2002 ، كانت مورمو وزير الدولة للتجارة والنقل في حكومة أوديشا. ومن آب 2002 إلى 16 أيار 2004، عملت في حكومة نفس الولاية كوزيرة لتنمية مصايد الأسماك والثروة الحيوانية.
في عام 2015، تم انتخاب دروبادي مورمو حاكما لجارخاند، لتصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم هذه الولاية، وخدمت في هذا المنصب لمدة خمس سنوات كاملة.
في عام 2022، تم ترشيح دروبادي مورمو كمرشح لرئاسة الهند من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
 
(سبوتنيك) 
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