Advertisement

عربي-دولي

موسكو تحظر دخول 39 مواطنا أستراليا إلى الأراضي الروسية

Lebanon 24
21-07-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-973477-637940321672798219.jpg
Doc-P-973477-637940321672798219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن منع 39 مواطنا أستراليا من دخول الأراضي الروسية، وذلك على أساس المعاملة بالمثل.
 
وقالت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الخميس: "استجابة للقرار السابق الذي اتخذته كانبيرا الرسمية بفرض عقوبات بموجب النظير الأسترالي لقانون ماغنيتسكي، أضافت روسيا الاتحادية، على أساس المعاملة بالمثل، 39 شخصا إلى "قائمة الإيقاف" الوطنية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون ودائرة الحدود وكذلك شركات المقاولات الدفاعية الأسترالية".
Advertisement

كما أشارت الوزارة إلى أنه في حال استمرار السلطات الأسترالية في إثارة المشاعر المعادية للروس واتباع سياسة توسيع العقوبات، فإن موسكو تحتفظ "بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة".
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-07-21
17:01 | 2022-07-21
17:00 | 2022-07-21
16:30 | 2022-07-21
15:52 | 2022-07-21
15:30 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website