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خاص

اجتماع إقليمي مهم في الأيام المقبلة: مَنْ وأين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2022 | 15:52
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علم "لبنان ٢٤" أن اجتماعًا رفيع المستوى سيعقد خلال الأيام المقبلة بين المملكة العربية السعودية وإيران في إحدى الدول العربية.
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المصدر: خاص لبنان 24
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