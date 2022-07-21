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خاص
اجتماع إقليمي مهم في الأيام المقبلة: مَنْ وأين؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-07-2022
|
15:52
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علم "لبنان ٢٤" أن اجتماعًا رفيع المستوى سيعقد خلال الأيام المقبلة بين المملكة العربية السعودية وإيران في إحدى الدول العربية.
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المصدر: خاص لبنان 24
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