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عربي-دولي

إيران تعني كلامها حين تقول "الموت لإسرائيل"

Lebanon 24
21-07-2022 | 17:00
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كتبت "ذي أتلانتك": خلال الأيام التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، استبعد عدد من الصحافيين والمحللين والناشطين المرموقين أن يعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لشن هجوم يحمل مخاطر كبرى. استعمل هؤلاء عقليات سياسية متنوعة لاستبعاد الحشد العسكري والاستخفاف بالخطابات التصعيدية، وكل من هذه التفسيرات يرتكز على ثلاثة أخطاء: تجريد الخصوم من القدرة على التحرك، وتطبيق الخبرات الشخصية على الأطراف الأخرى، وإسقاط منطق منفصل ومقبول على الواقع القاتم الذي تجسّده أقوال وأفعال القادة الأجانب.
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يفترض أكثر الأشخاص اطلاعاً على التطورات السياسية أن القادة يخفون الأهداف التي يريدون تحقيقها أو يُموّهون الأفكار الكامنة وراءها.
لهذا السبب، تشكّل الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا نقطة تحوّل مفصلية بالنسبة إلى صانعي السياسة والصحافيين والمراقبين العاديين، فهي تدعوهم إلى وقف أحكامهم الخاطئة بحق خصومهم من خلال تجاهل ما يقولونه علناً وصراحةً؛ إنه الوقت المناسب لتقييم مواقف قادة العالم التي تنذر باندلاع صراع كارثي.
قد يكون سعي القادة الإيرانيين إلى تدمير إسرائيل من أبرز الأمثلة على هذا النهج.
رغم وفرة التصريحات المعادية للسامية وإسرائيل من جانب إيران على مر 43 سنة بعد الثورة الإسلامية، قوبلت رغبة الحكام الإيرانيين الإسلاميين في تدمير إسرائيل بالاستخفاف أو أُعطِيت تفسيرات سياسية مختلفة في معظم الأوقات.
تكتب الجمهورية الإسلامية عبارة "الموت لإسرائيل" على اللافتات أثناء مرور المواكب الرسمية، وتطلق صواريخ بالستية ضد مواقع على شكل نجمة داود، وتعرض أو تختبر صواريخ بالستية تحمل شعارات تنذر بإبادة إسرائيل باللغة العبرية، حتى أنها تضرب نموذجاً مصغراً من مفاعل نووي إسرائيلي بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية خلال التدريبات العسكرية، وتهاجم الرموز الإسرائيلية والأميركية خلال المسيرات العسكرية.
على صعيد آخر، أصبح الكلام عن تدمير إسرائيل جزءاً طبيعياً من الخطابات السياسية الإيرانية التي تدعمها هتافات "الموت لإسرائيل"، وتعليقات المسؤولين العسكريين ورجال الدين، والبيانات الصحافية والفيديوهات التي تنشرها وسائل الإعلام، لكن أخطرها يصدر على الأرجح من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
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