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عربي-دولي

موسكو: أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم

Lebanon 24
21-07-2022 | 17:30
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مع عودة تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا بعد توقّف دام 10 أيام، جدّدت موسكو تهديدها بمحو أوكرانيا من خريطة العالم، في وقت تسعى قواتها للسيطرة على أكبر محطة كهرباء في دونيتسك.
عشية دخول الغزو الروسي للجارة أوكرانيا شهره السادس، رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، أمس، أن "أوكرانيا كدولة قد تختفي من خريطة العالم، نتيجة لكل ما يحدث".
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وأضاف: "بعد انقلاب عام 2014، فقدت أوكرانيا استقلالها، وأصبحت تحت السيطرة المباشرة للغرب الجماعي، واعتقدت أيضاً أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيضمن أمنها. ونتيجة لكل ما يحدث، قد تفقد أوكرانيا بقايا سيادة الدولة وتختفي من خريطة العالم".
من ناحيته، اعتبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أمس، أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي لتجنّب حرب نووية، متهماً الغرب بالتسبب في تلك الحرب، مشيراً إلى أن "نهاية النزاع رهن بكييف، التي عليها التفاوض مع موسكو".

الوضع الميداني
على الصعيد الميداني، أكدت الاستخبارات العسكرية البريطانية، أمس، أن القوات الروسية تقترب على الأرجح من ثاني أكبر محطة كهرباء بأوكرانيا في فوهليهيرسكا، على بعد 50 كيلومتراً شمال شرق دونيتسك.
وأضافت أن "روسيا تعطي الأولوية للاستيلاء على البنية التحتية الوطنية الحيوية، مثل محطات الطاقة"، معتبرة أن الاستيلاء على محطة الطاقة، وهي منشأة تعمل بالفحم تعود إلى الحقبة السوفياتية، هو في الأرجح جزء من جهود القوات الروسية لاستعادة الزخم في تقدّمها نحو مدينتَي كراماتورسك وسلوفيانسك الرئيسيتين شرق أوكرانيا.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "سلطات كييف تهدد المنشآت النووية في أوكرانيا، عبر الهجمات بطائرات مسيّرة، وهو ما قد يسبب كارثة نووية".
وبينما أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده تخطط لإرسال العشرات من قطع المدفعية، و1600 قذيفة مضادة للدبابات، و50 ألف قذيفة مدفعية، إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الجنرال مارك ميلي، أمس، تدمير روسيا لأي من منظومات صواريخ هيمارس في أوكرانيا. وأضاف: "القوات الأوكرانية تستخدم هيمارس والمنظومات المماثلة بشكل فعال". (الجزيرة نت)
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