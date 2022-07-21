"البنك الدولي": 100 مليون دولار لمكافحة الجوع في السودان

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أعلن البنك الدولي تخصيص 100 مليون دولار لتوفير التحويلات النقدية والغذاء في مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة في السودان، حيث لا تزال المساعدات الدولية متوقفة رداً على الانقلاب في أكتوبر.وأكدت المنظمة المالية أن تخصيص هذه الأموال سيتم فقط عبر برنامج الاغذية العالمي لتنفيذ مشروع "شبكة الأمان الطارئة" الجديد في السودان، بسبب سوء الموسم الزراعي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.وأشار بيان صادر عن البنك الدولي إلى ان المئة مليون دولار التي جرى تخصيصها بشكل استثنائي ستستهدف مليوني سوداني يعيشون في انعدام الأمان الغذائي في 11 ولاية في البلاد التي تعدّ إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم.وأكد عثمان ديون المدير الإقليمي للبنك الدولي في إريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان والسودان، أنّ "أيّ قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيُتخذ بعد تقييم الوضع"، مضيفاً أن "البنك الدولي يواصل مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار".وبحسب الأمم المتحدة، فإن سودانياً من كل ثلاثة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في بلد يقترب فيه التضخّم من 200 في المئة شهرياً، وحيث العملة في حالة انخفاض دائم، كما زاد سعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.إضافة إلى ذلك، قدّرت الأمم المتحدة أنه بحلول سبتمبر سيواجه 18 مليون شخص الجوع، أي نحو نصف السكان.