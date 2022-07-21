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عربي-دولي
مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 في قصف إسرائيلي قرب دمشق
Lebanon 24
21-07-2022
|
23:00
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قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 7 آخرين في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق، في الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقالت الوكالة إن إسرائيل "نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
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وتابعت أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ وأسقط بعضها، بينما قتل 3 عسكريين وأصيب 7 إلى جانب بعض الخسائر المادية.
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