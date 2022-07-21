لافروف يزور القاهرة ويلقي خطابا أمام جامعة الدول العربية

أعلنت جامعة الدول العربية، الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلقي خطابا أمام مجلسها الذي سيلتئم على مستوى المندوبين، في زيارة إلى القاهرة، الأحد، تأتي عقب قمة ثلاثية استضافتها طهران وجمعت قادة كل من روسيا وتركيا وإيران.ويلتقي لافروف في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثلي الدول الأعضاء الـ22.وأفاد مسؤول في الأمانة العامة للجامعة أن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد ناقش الصراع في سوريا والحرب في أوكرانيا، خلال قمة عقدت الثلاثاء في طهران مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي.وتأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط، التي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن والعراق.وردا على سؤال عن الزيارة المرتقبة للافروف إلى العاصمة المصرية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين، إن الولايات المتحدة تركز على الرسائل التي تنقلها موسكو لمحاوريها خلال هذه اللقاءات.