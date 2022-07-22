Advertisement

عربي-دولي

الأمن السريلانكي يفكك مخيم المحتجين الرئيسي أمام قصر الرئاسة

Lebanon 24
22-07-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-973551-637940676170970548.jpg
Doc-P-973551-637940676170970548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتحم المئات من عناصر الشرطة والجيش في كولومبو ليل الخميس، المخيم الرئيسي للمتظاهرين أمام القصر الرئاسي وبدأوا بتفكيك خيم المحتجين، حسبما أفادت "فرانس برس".


وشن عناصر الشرطة والجيش هذه العملية لفتح الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي وإجلاء المعتصمين أمامه، علما أن المحتجين كانوا قد تعهدوا بإخلاء المكان بحلول عصر الجمعة.
Advertisement

واقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المخيم مسلحين بهراوات، وأزالوا العوائق التي وضعها المحتجون أمام البوابة الرئيسية للقصر الذي كانوا قد اقتحموا قسما منه في وقت سابق من تموز الجاري.
وكان المحتجون أعلنوا عزمهم على إخلاء المنطقة بحلول عصر الجمعة، بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الجديد رانيل ويكرمسينغي.

وأصدر ويكرميسنغي بيانا بالجريدة الرسمية، الخميس، دعا فيه جميع أفراد القوات المسلحة إلى الحفاظ على النظام العام في عدة مناطق من البلاد، اعتبارا من الجمعة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو نشرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على منصات التواصل الاجتماعي، قوات مسلحة وهي تتقدم نحو الخيام.

وانتخب المشرعون في سريلانكا القائم بأعمال الرئيس ويكرميسنغي رئيسا للبلاد، الأربعاء، على أمل أن تساعد خبرته الطويلة في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية تصيبها بالشلل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-07-22
01:30 | 2022-07-22
01:00 | 2022-07-22
00:30 | 2022-07-22
23:30 | 2022-07-21
23:00 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website