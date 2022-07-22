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عربي-دولي

بعد إصابته بكورونا.. بايدن: صحتي جيدة ومستمر بعملي

Lebanon 24
22-07-2022 | 02:00
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بعد إعلان البيت الأبيض عن إصابته بفيروس كورونا، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن صحته جيدة ويواصل ممارسة مهام عمله.
من جهته، أوضح طبيب البيت الأبيض كيفن اوكونر في بيان أن نتيجة الرئيس كانت إيجابية لأول مرة الخميس بعد اختبار المضادات، الأمر الذي جرى تأكيده لاحقاً عبر فحص "بي سي آر".
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وأشار إلى الأعراض التي ظهرت مساء الأربعاء على الرئيس، هي "سيلان الأنف" و"الإرهاق" و"السعال الجاف العرضي".

نتيجة جيل سلبية
فيما أعلنت جيل بايدن زوجة الرئيس أنّ نتيجة فحصها جاءت سلبية. وقالت للصحافيين خلال رحلة إلى ميشيغن "تحدثت إليه (بايدن) قبل بضع دقائق. إنه بخير ويشعر بأنّه بخير".

كذلك، خفّفت المعارضة الجمهورية الخميس من انتقاداتها الشديدة لبايدن، وعبّر عدد من شخصياتها عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في تغريدة على "تويتر"، "يؤسفني سماع أنّ فحص الرئيس بايدن إيجابي لفيروس كوفيد-19. أتمنّى له الشفاء العاجل".
وكان من المقرّر أن يسافر بايدن إلى ولاية بنسلفانيا خلال النهار في إطار جولة في جميع أنحاء البلاد، تهدف إلى إحياء حظوظ الديموقراطيين المتضائلة قبل انتخابات التجديد النصفي.

أعراض خفيفة
وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الرئيس الأميركي مصاب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالمرض.

وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم عزل بايدن، وسيعمل عن بعد، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة حالة كل من خالطه خلال الأيام الماضية.

سعال وإرهاق
بدوره، قال كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأميركي في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.
وأضاف أوكونور في رسالته إلى المتحدثة كارين جان بيير، أن أعراضا طفيفة ظهرت على بايدن، مساء الأربعاء، مضيفاً أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعلاج.

آخر اختبار
يشار إلى أنه وفقاً للبروتوكول لأي حالة إيجابية في البيت الأبيض، ستقوم الوحدة الطبية هناك بإبلاغ جميع من التقوا الرئيس خلال اليوم، بما في ذلك أي من أعضاء الكونغرس وأي أعضاء من الصحافة الذين تفاعلوا مع الرئيس أثناء سفره أمس.

وكان آخر اختبار سابق للرئيس يوم الثلاثاء، حيث كانت نتيجته سلبية.
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