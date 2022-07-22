لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول: ترامب فتح الطريق للفوضى

اتّهم رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون الخميس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".



Advertisement وأضاف في مستهلّ آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة أنّ المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني 2021 يجب أن "يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".



وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية.



حاول قلب نتيجة الانتخابات

كما أضاف النائب الديموقراطي أنّه "خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات". "عدوان على الديمقراطية"وأضاف في مستهلّ آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة أنّ المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني 2021 يجب أن "يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية.حاول قلب نتيجة الانتخاباتكما أضاف النائب الديموقراطي أنّه "خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات".