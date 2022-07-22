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لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول: ترامب فتح الطريق للفوضى

Lebanon 24
22-07-2022 | 02:30
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اتّهم رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون الخميس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".
"عدوان على الديمقراطية"
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وأضاف في مستهلّ آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة أنّ المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني 2021 يجب أن "يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".

وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية.

حاول قلب نتيجة الانتخابات
كما أضاف النائب الديموقراطي أنّه "خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات".
وأكّد تومبسون أنّ الرئيس الجمهوري السابق "لقد حاول تدمير مؤسساتنا الديموقراطية"، و"فتح بتهوّر طريقاً من الفوضى والفساد".

"يجب أن تكون هناك مساءلة"
وأضاف "يجب أن تكون هناك مساءلة" لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص "وصولاً إلى المكتب البيضاوي".

وفي سلسلة من جلسات الاستماع العامة، سعت لجنة 6 كانون الثاني التي يقودها الديمقراطيون، إلى ربط دور الرئيس السابق مباشرة بالجهود المبذولة لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020.
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