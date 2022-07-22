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قائد القوات الجوية الأميركية: إيران تستعد لمهاجمة مصالحنا بالمنطقة

Lebanon 24
22-07-2022 | 04:00
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حذر قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، من أن الميليشيا المدعومة من إيران قد تستأنف الهجمات في المنطقة ضد واشنطن وحلفائها مع تصاعد التوترات، ما قد يؤدي بدوره إلى تصعيد جديد في المنطقة.
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وفي حديثه إلى الصحافيين قبل توليه مهام منصبه الجديد في قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث سيكون مسؤولا عن العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها بالمنطقة، عبر اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكفيتش عن مخاوف من انتشار النفوذ الروسي والصيني، وسط تنافس القوى العظمى على النفوذ الاقتصادي والعسكري في الشرق الأوسط.

كما قال إن أحدث معلومات استخبارية أميركية تفيد بأن إيران تستعد لإرسال طائرات مسيرة مسلحة وغير مسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، وإن ذلك "لا يمثل مفاجأة، لكنه أمر مثير للقلق"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وأضاف "نحن في موقف لا نتعرض فيه لهجوم مستمر، لكننا نرى التخطيط لهجمات باستمرار. سيحدث شيء ما يطلق العنان لذلك التخطيط وهذا التحضير ضدنا".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وكانت إيران أجرت اختبارا لصاروخ يحمل قمرا صناعيا الشهر الماضي، ما دفع البيت الأبيض للتهديد بمزيد من العقوبات ضد طهران لمنع تسريع وتيرة برنامجها الصاروخي الباليستي المتقدم.

كما أعلنت الأسبوع الماضي عن امتلاكها طائرات بدون طيار مسلحة على متن سفنها الحربية. وبدأت إيران في عرض طائرات شاهد-191 وشاهد-129، المعروفة أيضًا باسم الطائرات بدون طيار أو الطائرات الدرون على روسيا في مطار كاشان جنوب طهران في يونيو، حسب ما قال مسؤولون أميركيون لشبكة CNN.

وقال سوليفان لشبكة CNN في بيان: "لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المسلحة".

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