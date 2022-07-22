29
o
بيروت
40
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
التهديد الإيراني يتصاعد: أوروبا بحاجة إلى خطة بديلة
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
22-07-2022
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما تتصدّر الحرب في أوكرانيا صفحات الصحف الأولى، هناك صراع آخر قد وصل إلى نقطة التحول. فبعد عشرة أشهر من المفاوضات النووية، توقفت محاولات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وقد تنتهي بالفشل.
Advertisement
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، "بالتوازي مع ذلك، اتخذت الحكومة الإيرانية خلال الشهرين الماضيين عددًا من الخطوات التصعيدية. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك البلاد الآن أكثر من 40 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب - وهو ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة على الأقل؛ كما وأغلقت عدة كاميرات في مواقعها النووية في حزيران؛ وبدأت مؤخرا تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض، والتي وعدت بأنها لن تستخدم إلا للأغراض السلمية. حتى المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي وصف الجولة الأخيرة من المفاوضات في قطر بأنها "مناسبة ضائعة". ومع ذلك، في حين كان من الصواب محاولة إحياء الصفقة، التي ألغاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد - وبشكل غير حكيم -، تحتاج أوروبا الآن إلى التفكير في بدائل. إذا تمسكنا ببساطة بفكرة أن المفاوضات المستمرة ستؤدي بطريقة ما إلى حل، فسوف تمضي قدماً بطريقة سلبية تماماً كما فعلنا مع روسيا، مما يسمح لقوة معادية بالاستفادة من الدبلوماسية مع مواصلة الإجراءات العدوانية المتزايدة ضدنا وضد حلفائنا. في الواقع، وفي ظل حكم الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، أصبحت إيران خارجة عن السيطرة بشكل متزايد".
وتابعت الصحيفة، "على الصعيد المحلي، سُجن آلاف الأشخاص وعُذبوا لمعارضتهم النظام، بينما ينتظر المئات حكم الإعدام لـ"إهانتهم الرسول". ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، لا تزال النساء أيضًا يواجهن "تمييزًا راسخًا"، وتتعرض الأقليات الدينية، مثل البهائيين، للقمع الوحشي و"التطهير العرقي" في أجزاء من البلاد. مُنع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران أحمد شهيد من دخول البلاد منذ وصول رئيسي إلى السلطة أيضًا. وبينما يستخدم أعضاء القيادة منصة "تويتر" بحرية لنشر الأكاذيب، فإن الحكومة تجرم وصول المواطنين الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي الغربية. لا تزال إيران مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط أيضًا. وبينما تعمل العديد من دول المنطقة على زيادة تعاونها مع إسرائيل، بما في ذلك من خلال اتفاقيات إبراهيم، فإن رعاية إيران لم تسمح فقط لهجمات حماس الصاروخية بالإستمرار، ولكنها دعمت بنشاط مجموعات مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي حرضت على الكثير من أعمال العنف هذا الصيف".
وأضافت الصحيفة، "لقد جعلت الحرب في أوكرانيا مواجهة هذه الأنشطة أكثر إلحاحًا. في القمة الأخيرة في تركمانستان، وعد القادة الروس والإيرانيون بزيادة التجارة الثنائية وإنشاء أنظمة دفع تتجاوز النظام المصرفي الغربي. وفقًا للتقارير الأخيرة، تساعد إيران بالفعل روسيا في استيراد الإلكترونيات وقطع الغيار المحظورة، بينما "يتعلم رجال الأعمال الروس من نظرائهم الإيرانيين كيفية التحايل على العقوبات". ووفقًا لمسؤولين أميركيين، تخطط إيران لتزويد روسيا بطائرات بدون طيار قاتلة أيضًا. بالطبع، لا يزال يتعين استخدام جميع الجهود الدبلوماسية لتسهيل صفقة يمكن لجميع الأطراف الاتفاق عليها. لن يكون السلام الدائم والمستدام في المنطقة ممكنًا إلا بموافقة إيران. لكن لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض الطرف عن عدم رغبة الدولة الحالية في الدخول في محادثات بناءة مع تصعيد العدوان في الوقت ذاته . لذلك حان الوقت لإعادة تقييم نهجنا. وقد ينطوي ذلك على إعادة فرض عقوبات متعددة الأطراف، وهو أمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً. وبنفس القدر من الأهمية، تحت قيادة الممثل السامي جوزيب بوريل، يتعين على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لكبح أنشطة إيران هنا في أوروبا، حيث تنشر حكومتهم الدعاية، وتجمع الأموال، وتضطهد نشطاء المعارضة، بل وتخطط لهجمات إرهابية".
وختمت الصحيفة، "طالما استمرت إيران في قمع شعبها، وإثارة الإرهاب، ومساعدة روسيا وتحريضها على خرق القانون الدولي، فإن الاعتماد على المفاوضات وحدها لن يكون كافياً. أوروبا بحاجة إلى خطة بديلة".
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الدفاع الروسي في طريقه إلى اسطنبول للمشاركة في توقيع اتفاقية تصدير الحبوب
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي في طريقه إلى اسطنبول للمشاركة في توقيع اتفاقية تصدير الحبوب
05:22 | 2022-07-22
22/07/2022 05:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرٌ أمنيّة تنتشر.. مُفاجأة عن سلاحٍ يبرزُ بين الأحياء!
Lebanon 24
بؤرٌ أمنيّة تنتشر.. مُفاجأة عن سلاحٍ يبرزُ بين الأحياء!
05:15 | 2022-07-22
22/07/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات بينها الحرب... هل تجري إنتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها؟
Lebanon 24
سيناريوهات بينها الحرب... هل تجري إنتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها؟
05:00 | 2022-07-22
22/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمانينيّ يحوّل علاجاً لتساقط شعر ابنته إلى عمل ناجح.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
ثمانينيّ يحوّل علاجاً لتساقط شعر ابنته إلى عمل ناجح.. ماذا فعل؟
05:00 | 2022-07-22
22/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء الملح من على طاولتك يمكن أن يطيل حياتك
Lebanon 24
اختفاء الملح من على طاولتك يمكن أن يطيل حياتك
05:00 | 2022-07-22
22/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
اليك بعض الاقتراحات
05:00 | 2022-07-22
سيناريوهات بينها الحرب... هل تجري إنتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها؟
05:00 | 2022-07-22
سيناريوهات بينها الحرب... هل تجري إنتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها؟
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
04:00 | 2022-07-22
معوقات تجعل الفراغ الرئاسي حتمياً: الانتخابات بعد تسوية سياسية؟
04:00 | 2022-07-22
معوقات تجعل الفراغ الرئاسي حتمياً: الانتخابات بعد تسوية سياسية؟
03:15 | 2022-07-22
أمرٌ أساسي سيبلغه لبنان للوسيط الأميركي قريباً.. ما هو؟
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
22/07/2022 12:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
22/07/2022 12:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
22/07/2022 12:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact