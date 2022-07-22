التهديد الإيراني يتصاعد: أوروبا بحاجة إلى خطة بديلة

بينما تتصدّر الحرب في أوكرانيا صفحات الصحف الأولى، هناك صراع آخر قد وصل إلى نقطة التحول. فبعد عشرة أشهر من المفاوضات النووية، توقفت محاولات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وقد تنتهي بالفشل.

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وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، "بالتوازي مع ذلك، اتخذت الحكومة الإيرانية خلال الشهرين الماضيين عددًا من الخطوات التصعيدية. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك البلاد الآن أكثر من 40 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب - وهو ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة على الأقل؛ كما وأغلقت عدة كاميرات في مواقعها النووية في حزيران؛ وبدأت مؤخرا تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض، والتي وعدت بأنها لن تستخدم إلا للأغراض السلمية. حتى المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي وصف الجولة الأخيرة من المفاوضات في قطر بأنها "مناسبة ضائعة". ومع ذلك، في حين كان من الصواب محاولة إحياء الصفقة، التي ألغاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد - وبشكل غير حكيم -، تحتاج أوروبا الآن إلى التفكير في بدائل. إذا تمسكنا ببساطة بفكرة أن المفاوضات المستمرة ستؤدي بطريقة ما إلى حل، فسوف تمضي قدماً بطريقة سلبية تماماً كما فعلنا مع روسيا، مما يسمح لقوة معادية بالاستفادة من الدبلوماسية مع مواصلة الإجراءات العدوانية المتزايدة ضدنا وضد حلفائنا. في الواقع، وفي ظل حكم الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، أصبحت إيران خارجة عن السيطرة بشكل متزايد".

وتابعت الصحيفة، "على الصعيد المحلي، سُجن آلاف الأشخاص وعُذبوا لمعارضتهم النظام، بينما ينتظر المئات حكم الإعدام لـ"إهانتهم الرسول". ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، لا تزال النساء أيضًا يواجهن "تمييزًا راسخًا"، وتتعرض الأقليات الدينية، مثل البهائيين، للقمع الوحشي و"التطهير العرقي" في أجزاء من البلاد. مُنع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران أحمد شهيد من دخول البلاد منذ وصول رئيسي إلى السلطة أيضًا. وبينما يستخدم أعضاء القيادة منصة "تويتر" بحرية لنشر الأكاذيب، فإن الحكومة تجرم وصول المواطنين الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي الغربية. لا تزال إيران مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط أيضًا. وبينما تعمل العديد من دول المنطقة على زيادة تعاونها مع إسرائيل، بما في ذلك من خلال اتفاقيات إبراهيم، فإن رعاية إيران لم تسمح فقط لهجمات حماس الصاروخية بالإستمرار، ولكنها دعمت بنشاط مجموعات مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي حرضت على الكثير من أعمال العنف هذا الصيف".

وأضافت الصحيفة، "لقد جعلت الحرب في أوكرانيا مواجهة هذه الأنشطة أكثر إلحاحًا. في القمة الأخيرة في تركمانستان، وعد القادة الروس والإيرانيون بزيادة التجارة الثنائية وإنشاء أنظمة دفع تتجاوز النظام المصرفي الغربي. وفقًا للتقارير الأخيرة، تساعد إيران بالفعل روسيا في استيراد الإلكترونيات وقطع الغيار المحظورة، بينما "يتعلم رجال الأعمال الروس من نظرائهم الإيرانيين كيفية التحايل على العقوبات". ووفقًا لمسؤولين أميركيين، تخطط إيران لتزويد روسيا بطائرات بدون طيار قاتلة أيضًا. بالطبع، لا يزال يتعين استخدام جميع الجهود الدبلوماسية لتسهيل صفقة يمكن لجميع الأطراف الاتفاق عليها. لن يكون السلام الدائم والمستدام في المنطقة ممكنًا إلا بموافقة إيران. لكن لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض الطرف عن عدم رغبة الدولة الحالية في الدخول في محادثات بناءة مع تصعيد العدوان في الوقت ذاته . لذلك حان الوقت لإعادة تقييم نهجنا. وقد ينطوي ذلك على إعادة فرض عقوبات متعددة الأطراف، وهو أمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً. وبنفس القدر من الأهمية، تحت قيادة الممثل السامي جوزيب بوريل، يتعين على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لكبح أنشطة إيران هنا في أوروبا، حيث تنشر حكومتهم الدعاية، وتجمع الأموال، وتضطهد نشطاء المعارضة، بل وتخطط لهجمات إرهابية".

وختمت الصحيفة، "طالما استمرت إيران في قمع شعبها، وإثارة الإرهاب، ومساعدة روسيا وتحريضها على خرق القانون الدولي، فإن الاعتماد على المفاوضات وحدها لن يكون كافياً. أوروبا بحاجة إلى خطة بديلة".