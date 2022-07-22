صحف غربية: النظام السوري متورط بتصدير المخدرات لأوروبا

Advertisement

كشف محققون في إيطاليا عن وجود صلة بين رجل أعمال إيطالي والنظام السوري، بعد العثور على 84 مليون قرص كبتاجون كانت على متن حاويات مشحونة إلى البلد الأوروبي في 2020، وفقاً لما كشفه تقرير نشرته صحيفتا Domani الإيطالية وMediapart الفرنسية، مؤخراً.حسب التقرير، فإن القصة بدأت حينما أعلنت السلطات الإيطالية عن مصادرة نحو 14 طناً من حبوب الكبتاجون قادمة من تركيا، بقيمة تصل إلى مليار دولار، فيما وصفته الصحيفتان بأكبر عملية تهريب من نوعها في العالم.على إثر ذلك، اعتقدت السلطات الإيطالية في البداية أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الشحنة، لكن وفقاً لما ذكره إعلام غربي، فإن السلطات اكتشفت لاحقاً أن، وهو ما أنكره حزب الله.وبتتبع مسار الشحنة، وُجد أنها ترجع إلى ميناء اللاذقية الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد في سوريا، بينما وصلت المخدرات إلى إيطاليا، باسم شركة GPS SA السويسرية المملوكة للمواطن الإيطالي ألبرتو إروس أماتو، (47 عاماً)، وفقاً لتقرير الصحفية الإيطالية.في شهر شباط، حُكم على أماتو بالسجن 10 سنوات لتجارة المخدرات، رغم إعلان محاميه نية موكله في الاستئناف على الحكم.وفقاً للتقرير الإيطالي، اعترف أماتو أثناء أحد الاستجوابات بأنه التقى شخصاً سورياً مثيراً للشبهات، يُدعى طاهر الكيالي.كما ربطت الشركة بين أماتو ودوائر الجريمة المنظمة في إيطاليا، من جانب آخر.السوري طاهر الكيالي أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، وربطت السلطات بينه وبين تهريب شحنات كبتاجون وسيارات فارهة مسروقة من ميناء اللاذقية. وقال المحققون للصحيفة الإيطالية إنهم يركزون بشكل رئيسي على الكيالي في هذه القضية.وفقاً للتقرير، توجد رسالة من أماتو إلى كيالي بتاريخ 17 آب 2018 تقول: "صباح الخير يا زعيم! أنا في الميناء بانتظار الحاويات". ولم تقتصر محادثات الطرفين على مخدر الكبتاجون، بل الترامادول والماريجوانا وإكستاسي.وبينما أكد أماتو وجود تواصل بينه وبين الكيالي، أنكر معرفته بمحتويات الشحنات.كانت أول عملية تهريب لهما في تشرين الأول 2019، عندما أرسل الكيالي إلى أماتو 4 شحنات لعدد مختلف من المنتجات موجهة لعدد من الدول العربية، من بينها شحنة إلى ليبيا.وفي عام 2018، صادرت السلطات اليونانية شحنة للكيالي في طريقها إلى ليبيا قادمة من اللاذقية، وجدت فيها ما قيمته 100 مليون دولار من مخدري الحشيش والكبتاجون.وفي شهر حزيران من العام الماضي، ذكرت مؤسستا مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد IrpiMedia وجود صلة بين الكيالي ومضر الأسد، ابن عم الرئيس السوري.يُذكر أن الكيالي عاش في تورينو، إيطاليا، قبل أن ينتقل إلى اللاذقية عام 2015.بدوره، أنكر الكيالي وجود أي دور له في تجارة المخدرات، وزعم أنه تعاون مع السلطات اليونانية تماماً في تلك القضية، كما أنكر وجود أية علاقات عمل بينه وبين مضر الأسد.