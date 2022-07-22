السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

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قررت السعودية تعزيز الكادر النسائي في المديرية العامة للأمن العام بمتطوعات برتبة جندي.وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام، الإدارة العامة للمرور، على رتبة (جندي) للكادر النسائي.وكشفت أن فتح القبول سيتم اعتبارا من يوم السبت حتى يوم الخميس عبر منصة "أبشر - توظيف".