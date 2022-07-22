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عربي-دولي

غروسي: تخلي إيران التدريجي عن التزاماتها النووية لا يعني أنها تصنع أسلحة نووية

Lebanon 24
22-07-2022 | 06:30
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تخلي إيران التدريجي عن التزاماتها تجاه البرنامج النووي لا يعني أنها تصنع سلاحا نوويا.

وأضاف غروسي في مقابلة مع صحيفة "باييس" الإسبانية: "لدينا اليوم (في إيران) برنامج نووي نما بشكل ملحوظ، أكثر بكثير مما كان عليه في عام 2015. هذا النمو ليس كميا فحسب، بل نوعيا أيضا.. هذا لا يعني أن إيران تصنع أسلحة نووية، لكن لا توجد دولة ليس لديها تطورات عسكرية تنتج تخصيبا بهذا المستوى، بمستوى 60 بالمئة".
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ووفقا لغروسي، فإن إيران تتخلى تدريجيا عن التزاماتها بشأن البرنامج النووي.
المصدر: روسيا اليوم
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