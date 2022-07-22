آخر فيديو للقبطان المصري قبل غرقه في المحيط الهندي.. وصديقه يكشف تفاصيل مروعة

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وفي هذا السياق كشف صديقه تفاصيل جديدة حول الحادث. وقال محمد صالح لـ"العربية.نت" إن القبطان المفقود وعقب تخرجه في الأكاديمية البحرية الأردنية في عمّان كان لا بد من حصوله على فرصة تدريب لمدة عام في البحر، لذلك عمل على متن سفينة سورية وكانت الأمور تسير بشكل جيد. لا يزال الحزن يخيّم على الشارع المصري، وتحديداً على محافظة الفيوم جنوب غربي البلاد بعد الإعلان عن فقدان القبطان البحري الشاب سامح سيد شعبان، خريج الأكاديمية البحرية الأردنية، في حادثة غرق المركب التجاري الذي كان يعمل عليه ومعه 12 آخرون في المحيط الهندي خلال توجهه إلى ليبيا منذ أسبوع.وفي هذا السياق كشف صديقه تفاصيل جديدة حول الحادث. وقال محمد صالح لـ"العربية.نت" إن القبطان المفقود وعقب تخرجه في الأكاديمية البحرية الأردنية في عمّان كان لا بد من حصوله على فرصة تدريب لمدة عام في البحر، لذلك عمل على متن سفينة سورية وكانت الأمور تسير بشكل جيد.

كما أضاف أنه تحدث مع صديقه نهاية الشهر الماضي، حيث أخبره أنه على متن السفينة في اليابان وقد تعرضت لثقب كبير، فطلبت الإدارة منه ومن كافة أفراد الطاقم توزيع ساعات العمل بينهم على أن يتولى كل فرد ولمدة ساعات معينة تفريغ وشفط المياه التي تغمر السفينة وإخراجها منها كي لا تغرق لحين انتهاء خط سير الرحلة.



فيما أشار إلى أن الرحلة استمرت رغم ذلك ووصلت السفينة إلى الصين ثم كوريا وجزر المالديف.



وتابع صديق القبطان أن سامح أخبره خلال تواجد السفينة في المالديف أن الإدارة طلبت لحاماً لإصلاح العطل، لكن في نفس الوقت اكتشفت أن حديد السفينة من الأسفل قد تعرض للصدأ، غير أنها طلبت مواصلة الرحلة رغم العطل.

زورق نجاة

كذلك كشف أن كميات المياه زادت بشدة وبدأت السفينة تغرق فعلياً يوم 12 يوليو الحالي، ما اضطر القائد لإنزال زورق النجاة لأفراد الطاقم لمغادرة السفينة قبل غرقها، لافتاً إلى أن سامح ووفق روايات زملائه الآخرين اختل تزاونه من الزورق وسقط في المياه. وعندما حاول زميله محمد جمال إنقاذه سقط معه.



وأردف أيضاً أن سامح وزميله محمد جمال يتواجدان في مياه المحيط الهندي منذ 7 أيام.

وكذلك تم تداول أخر فيديو للقبطان المصري الذي غرق في المحيط الهندي، على متن السفينة المتهالكة.