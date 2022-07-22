29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي يخطط لسحب الجنسية من ساسة ورجال أعمال في أوكرانيا!
Lebanon 24
22-07-2022
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت وسائل إعلام أنباء عن حملة يقودها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإقالة العديد من المسؤولين من مناصبهم في أوكرانيا، وسحب الجنسية من بعض رجال الأعمال في الدولة.
وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" فإن "زيلينسكي يخطط لسحب الجنسية الأوكرانية من عدة شخصيات نافذة في البلاد، وقد يطال هذا القرار رجل الأعمال والملياردير الشهير، إيغور كولومويفسكي، ورئيس حزب (منصة المعارضة-من أجل الحياة) فاديم رابينوفيتش، ورئيس الدفاع الإقليمي لمنطقة دنيبروبيتروفسك، غينادي كوربان".
Advertisement
وأوضحت الصحيفة "أنها لم تتمكن من الحصول على تأكيد رسمي بأن المراسيم المتعلقة بحرمان هؤلاء الأفراد من الجنسية قد تم التوقيع عليها بالفعل".
ويعتبر إيغور كولومويفسكي أحد أبرز رجال الأعمال في أوكرانيا، وكان قد شغل سابقا منصب محافظ مقاطعة دنيبروبتروفسك، وسبق أن أصدرت لجنة التحقيقات الروسية في يونيو 2014 مذكرة اعتقال دولية بحقه لشبهة تورطه في تنظيم جريمة قتل وخطف شخص ومنع صحفي من أداء مهامه واستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة خلال النزاع العسكري في جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان زيلينسكي قد أعلن في 17 الجاري عن إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف، على خلفية قضايا "خيانة" عدد من موظفي الإدارات العامة، وأفاد موقع Strana.ua بأن زيلينسكي أقال باكانوف وفق المادة 47 من ميثاق القوات المسلحة الأوكرانية، وفينيديكتوفا بموجب البند الـ2 من المادة الـ11 من قانون "الأحكام العرفية".
ومؤخرا أعلن زيلينسكي أيضا أنه يبحث إقالة 28 مسؤولا في جهاز أمن الدولة من مختلف المستويات، على خلفية "تدنّي أدائهم الوظيفي"، وقال في فيديو نشره على قناته عبر "تليغرام": "بالنسبة للأخبار حول جهاز أمن الدولة الأوكراني، لإنه يتم مراجعة إقالة 28 مسؤولا في الجهاز من مستويات واتجاهات مختلفة لأسباب متشابهة، وهي النتائج غير المرضية في العمل".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
روسيا وأوكرانيا تُوقّعان إتّفاق تصدير الحبوب في إسطنبول
Lebanon 24
روسيا وأوكرانيا تُوقّعان إتّفاق تصدير الحبوب في إسطنبول
10:36 | 2022-07-22
22/07/2022 10:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإسراع في البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية بحسب الاتفاق
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإسراع في البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية بحسب الاتفاق
10:32 | 2022-07-22
22/07/2022 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب
Lebanon 24
أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب
10:30 | 2022-07-22
22/07/2022 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان سوري شهير
Lebanon 24
وفاة فنان سوري شهير
10:27 | 2022-07-22
22/07/2022 10:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: الجهود التي بذلناها اليوم ستكون لها منافع على كل المجتمع الدولي وتسهم في إنهاء الحرب
Lebanon 24
أردوغان: الجهود التي بذلناها اليوم ستكون لها منافع على كل المجتمع الدولي وتسهم في إنهاء الحرب
10:26 | 2022-07-22
22/07/2022 10:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
08:41 | 2022-07-22
هل من تسعيرة لدولار "صيرفة" اليوم؟
08:41 | 2022-07-22
هل من تسعيرة لدولار "صيرفة" اليوم؟
08:41 | 2022-07-22
هل من تسعيرة لدولار "صيرفة" اليوم؟
02:00 | 2022-07-22
هل تكفينا "عصفورية" واحدة؟
02:00 | 2022-07-22
هل تكفينا "عصفورية" واحدة؟
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
فيديو
بعد اتّهامها بإجراء الكثير من عمليّات التجميل...كيف ردّت سارة أبي كنعان على منتقديها؟
Lebanon 24
بعد اتّهامها بإجراء الكثير من عمليّات التجميل...كيف ردّت سارة أبي كنعان على منتقديها؟
09:43 | 2022-07-22
22/07/2022 17:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر فيديو للقبطان المصري قبل غرقه في المحيط الهندي.. وصديقه يكشف تفاصيل مروعة
Lebanon 24
آخر فيديو للقبطان المصري قبل غرقه في المحيط الهندي.. وصديقه يكشف تفاصيل مروعة
08:00 | 2022-07-22
22/07/2022 17:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
22/07/2022 17:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact