Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب

Lebanon 24
22-07-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-973717-637941019459307242.jpg
Doc-P-973717-637941019459307242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت أوكرانيا اليوم الجمعة، على اتفاقية في اسطنبول، مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، وقع على الوثيقة وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
Advertisement

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أيضا أن يتم التوقيع على نفس الوثيقة، بشكل منفصل مع ممثلي تركيا والأمم المتحدة وروسيا.

وبحسب نص الوثيقة فإن موانئ أوديسا والبحر الأسود (تشرنومورسك) ويوجني، التي سيتم من خلالها تصدير الحبوب ستبقى تحت سيطرة الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة فقط على إمكانية وجود السفن التي من المفترض أن تحمل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، وتم استثناء أي سفن أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:15 | 2022-07-22
05:15 | 2022-07-22
05:15 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
02:45 | 2022-07-22
02:45 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website