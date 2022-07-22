أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب

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وقعت أوكرانيا اليوم الجمعة، على اتفاقية في اسطنبول، مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب.وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، وقع على الوثيقة وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أيضا أن يتم التوقيع على نفس الوثيقة، بشكل منفصل مع ممثلي تركيا والأمم المتحدة وروسيا.وبحسب نص الوثيقة فإن موانئ أوديسا والبحر الأسود (تشرنومورسك) ويوجني، التي سيتم من خلالها تصدير الحبوب ستبقى تحت سيطرة الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة فقط على إمكانية وجود السفن التي من المفترض أن تحمل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، وتم استثناء أي سفن أخرى.