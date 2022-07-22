Advertisement

عربي-دولي

قوات كييف تشن قصف صاروخيا مكثفا على مقاطعة زابوروجيا

Lebanon 24
22-07-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-973787-637941179968596395.jpg
Doc-P-973787-637941179968596395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس رئاسة الإدارة العسكرية المدنية بمقاطعة زابوروجيا أن مدفعية القوات الأوكرانية قصفت بشكل مكثف المقاطعة.
 
وقال روغوف إن قوات كييف نفذت قصفا مكثف للأراضي المحررة من مقاطعة زابوروجيا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، وعمل نظام الدفاع الجوي.
Advertisement

وأشار إلى أن الصواريخ انطلقت من ضاحية زابوروجيا الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوات كييف. وشدد على أن القصف استهدف بلدات واقعة بالقرب من خط التماس.

وأكد على أنه لا توجد معلومات عن خسائر مادية وبشرية.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:37 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:22 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:22 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:19 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:00 | 2022-07-22
17:37 | 2022-07-22
17:27 | 2022-07-22
17:22 | 2022-07-22
17:22 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website