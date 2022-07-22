قوات كييف تشن قصف صاروخيا مكثفا على مقاطعة زابوروجيا

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس رئاسة الإدارة العسكرية المدنية بمقاطعة زابوروجيا أن مدفعية القوات الأوكرانية قصفت بشكل مكثف المقاطعة.

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وقال روغوف إن قوات كييف نفذت قصفا مكثف للأراضي المحررة من مقاطعة زابوروجيا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، وعمل نظام الدفاع الجوي.وأشار إلى أن الصواريخ انطلقت من ضاحية زابوروجيا الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوات كييف. وشدد على أن القصف استهدف بلدات واقعة بالقرب من خط التماس.وأكد على أنه لا توجد معلومات عن خسائر مادية وبشرية.