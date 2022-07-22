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بسبب انقطاع الكهرباء.. رئيس يطلب من مواطنيه الصبر!

Lebanon 24
22-07-2022 | 23:03
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طلب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس الجمعة من مواطنيه "التفهم" و"الصبر"، قائلا إنه أخذ علما بوجود تظاهرات في مناطق عدة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في الجزيرة وموضحا أنه لا يوجد حل "فوري".

 

وقال الرئيس خلال جلسة عادية للجمعية الوطنية مخصصة لـ"الوضع الشديد التعقيد" الذي تمر به كوبا لناحية إنتاج الكهرباء، إن هناك أشخاصا "يطرقون على القدور ويرددون شعارات ضد القادة" تعبيرا عن "انزعاجهم وعدم تفهمهم"، معتبرا الأمر مشروعا "لأنهم يعيشرون وضعا صعبا".

 

وأضاف: "البعض ينتهز هذه الفرصة ليطلق شعارات ضد الثورة" بينما "يشارك آخرون في أعمال تخريب ورشق حجارة وتحطيم النوافذ". وتابع "مَن يتصرفون بهذه الطريقة (...) يلبون تطلعات أولئك الذين يتمنون ثورة مضادة وما يتمناه أولئك الذين يبقوننا تحت الحصار" في إشارة مباشرة منه إلى الولايات المتحدة.

 

وتظاهر عشرات من سكان منطقة لوس بالاسيوس الواقعة غربي كوبا في منتصف يوليو وعمدوا إلى الطرق على الأواني احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي بحسب ما أعلنت السلطات، في تعبئة غير عادية في الجزيرة. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر غضب هؤلاء.

 

وبحسب وسائل إعلام مستقلة، خرجت احتجاجات مماثلة هذا الأسبوع في جاغوي غراندي (غرب) وفي وسط ساغوا لا غراندي وكايبارْيِن.

 

وتواجه كوبا صعوبات في قطاع الكهرباء منذ أيا رالماضي، والكثير من محطات الطاقة معطل أو يخضع لصيانة.

 

وتعيش الجزيرة أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ ثلاثة عقود، في ظل نقص متزايد في الغذاء والدواء والوقود.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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