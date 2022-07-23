زيلينسكي يؤكد: لدينا حبوب جاهزة للبيع بنحو 10 مليارات دولار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار وأن لديها فرصة أيضاً لبيع المحصول الحالي.

وتابع زيلينسكي في كلمة ألقاها في وقت متأخر ليل أمس الجمعة: "هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب"، وفق رويترز.

كما أضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التوصل إلى الاتفاق بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.

توقيع في إسطنبول

يذكر أن أوكرانيا وروسيا وقعتا أمس الجمعة في إسطنبول اتفاقاً مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عدداً كبيراً من دول العالم.

ووقع طرفا النزاع بالأحرف الأولى نصّين متطابقين لكن منفصلين، بناء على طلب الأوكرانيين الذين رفضوا التوقيع على أي مستند مع الروس.

"منارة للأمل والفرص"

وفي كلمته بمراسم توقيع الاتفاق في إسطنبول، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاتفاق يفتح الطريق أمام كميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من 3 موانئ أوكرانية رئيسية هي أوديسا وتشسرنومورسك ويوجني.

كما أضاف أمام حشد المجتمعين: "اليوم توجد منارة على البحر الأسود. منارة للأمل والفرص والارتياح في عالم يحتاج ذلك أكثر من أي وقت مضى".

(العربية)