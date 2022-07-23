اختطفوه في إسطنبول وهربوه إلى إدلب.. مذيعة أردنية تلتقي بابنها بعد الافراج عنه شاهدوا الفيديو المؤثر

قامت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة بتوثيق لحظات احتضانها لطفلها عند معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية، عقب استعادته من عصابة لتهريب البشر، اختطفته في إسطنبول ثم نقلته إلى إدلب في سوريا.

وقالت المذيعة التي تسكن في تركيا في منشور عبر حساباتها في إنستغرام وتويتر: "بعد 3 أسابيع على اختطافه، أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إليّ سالماً معافى بحمد الله."

اختطفوه وهربوه إلى إدلب

وأوضحت: "قبل 3 أسابيع، فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر، وتم نقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت".

كما أضافت أن السلطات التركية في داخل البلاد وشمال سوريا تمكنت من تحديد هوية الخاطفين والوصول لهم، ومعرفة المكان الذي نقل إليه طفلها.

لم تحدد الجهة الخاطفة

وأشارت إلى أن "قلبها يحترق على حالة ابنها النفسية"، لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن اختطاف ابنها ولم تتحدث عن ملابسات العملية.

(العربية)