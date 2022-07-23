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واشنطن: سنزيد الضغط إذا لم يقبل خامنئي الصفقة

Lebanon 24
23-07-2022 | 02:30
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فيما يخيم الجمود على المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أن عودة إيران للاتفاق ستسمح لها بإعادة نفطها إلى الأسواق العالمية وستساعد في تخفيف بعض العقوبات.
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وقالت نولاند لشبكة CNN خلال مشاركتها في منتدى آسبن للأمن الجمعة إن الصفقة المطروحة "سوف تعيد نفطهم إلى السوق. وستساعد في تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليهم. لكن حتى الآن، لم يختاروا السير في هذا الطريق".
"زيادة الضغط"
كما أضافت أن "الأمر متروك لإيران، وفي النهاية للمرشد، علي خامنئي، للموافقة على تلك الصفقة المطروحة على الطاولة"، وفق تعبيرها.

فيما شددت على أنه "إذا لم يقبل خامنئي الصفقة، فسيتعين علينا زيادة الضغط بالطبع"، دون أن تخوض في تفاصيل الخطوات التي قد تتخذها الولايات المتحدة.

تشكيك بريطاني
تأتي تلك التصريحات بعد أن كان رئيس المخابرات البريطانية، قد أعلن الخميس، أنه يشكك في أن المرشد الإيراني علي خامنئي يريد إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقال رئيس جهاز المخابرات المعروف باسم (إم.آي.6)، ريتشارد مور، أمام منتدى آسبن الأمني في كولورادو: "لا أعتقد أن الإيرانيين يريدون ذلك"، بحسب رويترز.
 
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