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عربي-دولي

أطلق النار وضربه بـ"سلاح أبيض".. تفاصيل الاعتداء على طبيب مصري في السعودية

Lebanon 24
23-07-2022 | 04:30
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أطلق مواطن سعودي النار على طبيب مصري ثم اعتدى عليه بسلاح أبيض في وجهه، داخل مقر عمله بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، بينما أعلنت السلطات السعودية توقيف شخص "اعتدى على ممارس صحي بالمدينة". 

ويعمل الضحية كـ"طبيب شرعي" داخل مركز السموم بمنطقة القصيم، ويبلغ من العمر 55 عاما، بحسب موقع "كايرو 24".
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ويرجع سبب الحادثة إلى خلاف نشب بين الطبيب المصري والمواطن السعودي، وذلك بعد اعتراض الأخير على تشريح جثة شقيقه، وتطور الأمر إلى قيام المواطن السعودي بإطلاق النار على الطبيب، ثم قام بإخراج سلاح أبيض وسدد به ضربة في وجه الضحية، بحسب موقع "أخبار اليوم" الحكومي المصري.

وجرى نقل الطبيب المصري إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة واستخراج الرصاصة من جسده، وبالفعل نجح الفريق الطبي في إنقاذ الطبيب، وتم نقله إلى غرفة الرعاية المركزة، بحسب موقع "الأسبوع".

‏وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الهجرة المصرية، أن الحادث وقع منذ 5 أيام، مضيفا "يتم التواصل مع الجهات المسؤولة بالسعودية لمتابعة حالة الطبيب والتحقيقات"، وفقا لموقع "المصري اليوم".

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال المستشار العمالي المصري في العاصمة السعودية الرياض، أحمد رجائي، إن الطبيب بخير ويتلقى العلاج، وحالته مستقرة بشكل كبير، مضيفا أن المواطن السعودي الذي أطلق الرصاص محتجز لدى قوات الشرطة.

وفي وقت سابق، أعلن حساب "الأمن العام" السعودي، على موقع "تويتر"، القبض على شخص أعتدى على ممارس صحي في القصيم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأشار الأمن السعودي إلى تحويل المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حسب التغريدة.

وتأتي الحادثة بعد مرور أيام على مقتل الصيدلي أحمد حاتم على يد سيدة سعودية في مدينة سكاكا شمال السعودية، وفقا لـ"وسائل إعلام مصرية".
من جانبه أشار مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمد فؤاد، إلى تكرار حوادث الاعتداء على العاملين بالمجال الطبي في السعودية، قائلا: " إطلاق الرصاص على الأطباء أو الصيادلة في السعودية عمل متكرر من وقت بعيد".

وأضاف في منشور على موقع "فيسبوك"، "كانت منطقة القصيم موقع لأكثر من عمليه إطلاق نار منذ واقعه طبيب خالد الدمنهوري عام 2015"، مطالبا وزارة الخارجية المصرية بالتدخل ووضع حلول لعدم تكرار تلك الحوادث.
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