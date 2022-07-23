أبرزها روسيا والصين..اليابان تكشف أخطر التحديات التي تواجهها







وأشار "الكتاب الأبيض" إلى أن اليابان قلقة من التهديدات الجديدة التي تمثلها روسيا، ولديها مخاوف بشأن الضغط المتزايد الذي تمارسه الصين على تايوان.

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وخصص التقرير السنوي لوزارة الدفاع اليابانية فصلا كاملا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن هذه العملية يمكن أن تنطوي على رسالة مفادها أن "محاولة لتغيير وضع قائم بالقوة من جانب واحد أمر مقبول".



وعبرت الوزارة عن قلقها من أن روسيا قد تجد نفسها أيضا ضعيفة بسبب هذا النزاع، مما يمكن أن يدفعها إلى "تعزيز علاقاتها مع الصين بشكل أكبر".



ولفت "الكتاب الأبيض" الذي يستعرض المخاطر الجيوسياسية العالمية والتهديدات المحددة لليابان، إلى أن موسكو قد تلجأ بشكل متزايد إلى الردع النووي، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة نشاطها حول اليابان، حيث تمر غواصات نووية روسية بانتظام. كشفت اليابان في "كتابها الأبيض" الأخير حول الدفاع الذي نشر يوم الجمعة، عن التهديدات والتحديات الأمنية التي تثير قلق طوكيو.وأشار "الكتاب الأبيض" إلى أن اليابان قلقة من التهديدات الجديدة التي تمثلها روسيا، ولديها مخاوف بشأن الضغط المتزايد الذي تمارسه الصين على تايوان.وخصص التقرير السنوي لوزارة الدفاع اليابانية فصلا كاملا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن هذه العملية يمكن أن تنطوي على رسالة مفادها أن "محاولة لتغيير وضع قائم بالقوة من جانب واحد أمر مقبول".وعبرت الوزارة عن قلقها من أن روسيا قد تجد نفسها أيضا ضعيفة بسبب هذا النزاع، مما يمكن أن يدفعها إلى "تعزيز علاقاتها مع الصين بشكل أكبر".ولفت "الكتاب الأبيض" الذي يستعرض المخاطر الجيوسياسية العالمية والتهديدات المحددة لليابان، إلى أن موسكو قد تلجأ بشكل متزايد إلى الردع النووي، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة نشاطها حول اليابان، حيث تمر غواصات نووية روسية بانتظام.





وتناول "الكتاب الأبيض" لعام 2022 بالتفصيل مسألة تايوان، حيث قال إنه "منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسعى تايوان إلى تعزيز جهودها للدفاع عن النفس في مواجهة الخطر الذي تشكله بكين على أراضيها". وانضمت اليابان إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وشهدت منذ ذلك الحين تكثّف الوجود العسكري الروسي بالقرب من أراضيها، كما حلقت في مايو، قاذفات روسية وصينية بالقرب من الأرخبيل.وتناول "الكتاب الأبيض" لعام 2022 بالتفصيل مسألة تايوان، حيث قال إنه "منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسعى تايوان إلى تعزيز جهودها للدفاع عن النفس في مواجهة الخطر الذي تشكله بكين على أراضيها".