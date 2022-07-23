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عربي-دولي
السيسي يوجه رسالة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
Lebanon 24
23-07-2022
|
07:00
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هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو عام 1952.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن :ثورة يوليو لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها".
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وأضاف السيسي: "سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائما، حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها، عندما خرجت طلائعها، ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، ولتعلن قيام الثورة، التي ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه، اتسمت عبر عقود طويلة، بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة".
وتابع الرئيس المصري: "إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم، وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية، التي تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل، ولا تحيد عنها".
المصدر:
روسيا اليوم
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