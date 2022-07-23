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بعد إصابته بكورونا..مسؤول بالبيت الأبيض يكشف وضع بايدن الصحي

Lebanon 24
23-07-2022 | 08:30
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تمكن الرئيس الأميركي جو بايدن من إنجاز اجتماع افتراضي في البيت الأبيض بشكل متقطع، بسبب السعال، بعد يومين من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يعاني من "أعراض خفيفة".
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وخلال الاجتماع، بدا بايدن، الذي يبلغ من العمر 79 عاما وهو أكبر شخص يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، في حالة معنوية جيدة، مع بحة ملحوظة في الصوت، الأمر الذي استدعى اعتذاره بشكل متكرر بسبب السعال.

وأصدر طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، الجمعة، بيانا قال فيه إن أعراض بايدن قد تحسنت.

وقال الطبيب إن درجة حرارة بايدن مرتفعة قليلا وتبلغ 37.4 درجة مئوية، لكنه يستجيب بشكل إيجابي لمسكنات الألم، مضيفا أن معدلات نبضه وضغط دمه وتنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه، قال الدكتور أشيش جها، منسق البيت الأبيض بشأن كوفيد-19، إن بايدن بخير، وأعراض المرض التي تظهر عليه خفيفة.

وأضاف جها "الرئيس يتحسن. نام جيدا الليلة الماضية. تناول إفطاره وغداءه كاملين".

وأوضح جها للصحفيين، أن الإدارة الطبية في البيت الأبيض، حددت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولين كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.

ويشار إلى أن بايدن تلقى التطعيم بالكامل، جرعتان من لقاح فايزر قبل تولي منصبه، وأولى جرعة معززة في سبتمبر، ثم جرعة ثانية في مارس الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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