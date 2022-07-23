خشية تعرضها لهجوم.. تحصين السفارة التركية في بغداد بجدران كونكريتية

أفادت قناة "RT" في العراق، السبت، بأن جدرانا كونكريتية كبيرة وضعت في محيط السفارة التركية في العاصمة العراقية بغداد.



ووضعت الجدران الكونكريتية الكبيرة في محيط السفارة التي تقع في المنطقة الخضراء شبه المحصنة وسط بغداد، لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية البعثة الدبلوماسية التركية.

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