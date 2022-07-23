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عربي-دولي

خشية تعرضها لهجوم.. تحصين السفارة التركية في بغداد بجدران كونكريتية

Lebanon 24
23-07-2022 | 10:30
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أفادت قناة "RT" في العراق، السبت، بأن جدرانا كونكريتية كبيرة وضعت في محيط السفارة التركية في العاصمة العراقية بغداد.

ووضعت الجدران الكونكريتية الكبيرة  في محيط السفارة التي تقع في المنطقة الخضراء شبه المحصنة وسط بغداد، لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية البعثة الدبلوماسية التركية.
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وبحسب "روسيا اليوم" فأن الجدران وضعت خشية أن تتعرض السفارة لهجوم من قبل محتجين على القصف التركي الذي أودى بحياة تسعة عراقيين يوم الأربعاء الماضي في محافظة دهوك بشمال البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
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