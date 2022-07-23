"سخيفة وغير قانونية".. اعتراض على خطة هولندية لإيواء اللاجئين على متن سفن

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وصف معارضون خطط إيواء اللاجئين الذين يصلون إلى هولندا على متن سفن سياحية بأنها "سخيفة وغير قانونية"، حيث اعتبرت الحكومة الهولندية ذلك حلا بديلا لمراكز اللجوء المكتظة، وفقا لصحيفة "الغارديان".وتم بالفعل منح التفويض لـ 3 سفن كبيرة، وسفينة أخرى من المقرر أن ترسو في ميناء بمنطقة فيلسن شمال هولندا، في وقت "يكافح" فيه الوزراء للعثور على المزيد من "الموانئ الراغبة" باستقبال السفن.ويدرس المسؤولون أيضا كيف يمكنهم السماح للاجئين بحرية الحركة داخل وخارج السفن، من أجل تجنب الادعاءات بأن من كانوا على متن السفن "محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الدولة".ويتم تبرير ذلك بالقول "إن هذه الخطوة ضرورية بسبب نقص المساحة بمراكز اللاجئين، في ضوء العدد الكبير من الأوكرانيين الفارين من حرب فلاديمير بوتين".ويمكن إيواء حوالي 3000 لاجئ على متن السفن السياحية اعتبارا من سبتمبر المقبل، وفقا لخطط وافق عليها مجلس الوزراء الهولندي في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأجبر اللاجئون على النوم على العشب خارج أحد مراكز اللاجئين في قرية "تير أبيل" في شمال هولندا بسبب نقص المساحة، وهو وضع تقول الحكومة إنه "لن يتم حله لمدة أسبوعين على الأقل".وتقول الصحيفة إن "الحكومة أثارت غضب منظمات غير حكومية، بسبب اقتراحها عدم وضع أشخاص من أوكرانيا على متن السفن، على عكس اللاجئين من أماكن أخرى".