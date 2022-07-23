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صورة لبوتين وأردوغان ورئيسي "تثير هلع" وزيرة الخارجية الألمانية

Lebanon 24
23-07-2022 | 07:15
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انتقدت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لظهوره في صورة مع الرئيسين الروسي والإيراني، فلاديمير بوتين، وإبراهيم رئيسي.

وقالت وزير الخارجية الألمانية، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" إن "حقيقة وجود الرئيس التركي في هذه الصورة، أقل ما يمكن قوله، تمثل تحديا لحلف شمال الأطلسي"، مضيفة أن هذا الأمر "ببساطة غير مفهوم".
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وتعليقا على اتهامات البوندستاغ (البرلمان الألماني) بشأن "تباطؤ" إمدادات الأسلحة إلى كييف، قالت بيربوك إن جمهورية ألمانيا الاتحادية "ليس لديها هدف لخداع جيرانها الأوروبيين".
وأضافت بيربوك: "لا يمكننا تقديم الدبابات بإشارة من أصبع".

وفي وقت سابق، التقى في طهران رؤساء روسيا وتركيا وإيران، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وإبراهيم رئيسي، وأجروا محادثات ثلاثية والتقطوا صورة مشتركة.

وناشدت السلطات الأوكرانية الدول الغربية باستمرار بمدها بالأسلحة، في الوقت نفسه، اتهمت كييف ألمانيا بالتباطؤ الشديد في تزويدها بالأسلحة.
المصدر: روسيا اليوم
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