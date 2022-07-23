وزير الخارجية العراقي: لقاء علني قريب بين السعودية و إيران في بغداد

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه يتم التحضير للقاء علني قريب بين السعودية و إيران في بغداد.

وكان "لبنان 24" أفاد منذ يومين أن اجتماعًا رفيع المستوى سيعقد خلال الأيام المقبلة بين المملكة العربية السعودية وإيران في إحدى الدول العربية.