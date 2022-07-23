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عربي-دولي

وزير الخارجية العراقي: لقاء علني قريب بين السعودية و إيران في بغداد

Lebanon 24
23-07-2022 | 06:59
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه يتم التحضير للقاء علني قريب بين السعودية و إيران في بغداد.
 
وكان "لبنان 24" أفاد منذ يومين أن اجتماعًا رفيع المستوى سيعقد خلال الأيام المقبلة بين المملكة العربية السعودية وإيران في إحدى الدول العربية.
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