الرئيس التونسي يندد بـ"تشويش غير مسبوق" على التظاهرات

ندد الرئيس التونسي بـ"التشويش" على وصلات النقل المباشر لتغطية التظاهرات، في وقت فرقت فيه الشرطة عشرات المحتجين الذين كانوا يحاولون تنظيم مسيرة باتجاه وزارة الداخلية.

وحسب "فرانس برس"، اندلعت احتجاجات شاركت فيها شخصيات بارزة من حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال، يوم أمس الجمعة، فيما نظم حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب معارض، احتجاجا منفصلا اليوم السبت.

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وكان من بين المتظاهرين عدة قادة لأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني مرددين أثناء تجمعهم في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أهازيج "لاخوف لا رعب...الشارع ملك الشعب" و"يا ديكتاتور ارفع يدك عن الدستور".

ويريد الرئيس قيس سعيد إعادة كتابة دستور 2014 وسيطرح نسخته المعدلة في استفتاء يوم الاثنين لكن معظم الأحزاب السياسية قالت إنها ستقاطع التصويت.