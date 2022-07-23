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رتل عسكري أمريكي يضم 35 صهريجا ينقل النفط السوري إلى العراق

Lebanon 24
23-07-2022 | 13:00
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أفادت وكالة سانا السورية بأن رتلا تابعا للجيش الأميركي يضم 35 صهريجا محملا بالنفط السوري خرج عبر معبر المحمودية باتجاه العراق.

قالت مصادر خاصة لـ "سانا" إن "قافلة مؤلفة من 35 صهريجا معبأة بالنفط السوري المسروق خرج عبر معبر المحمودية مع العراق وذلك بعد يوم من إخراج 14 صهريجا محملا بالنفط السوري عبر معبر الوليد".
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وفي السياق ذاته ذكرت المصادر أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا مؤلفا من 23 آلية من شاحنات مغطاة وناقلات محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية عبر معبر الوليد (غير الشرعي).

وأخرجت القوات الأميركية أمس الأول 156 آلية تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعددا من سيارات الهمر إلى الأراضي العراقية.
المصدر: روسيا اليوم
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