تايلاند.. رئيس الوزراء ينجو من تصويت جديد بحجب الثقة عنه

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نجح رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، في تجاوز التصويت الرابع والأخير لحجب الثقة عنه في البرلمان، اليوم السبت، بدون مفاجآت، قبل الانتخابات العامة في العام المقبل.وجاء التصويت بعد أربعة أيام من النقاش الذي استهدف برايوت و10 من أعضاء حكومته لسوء الإدارة الاقتصادية وفشلهم في منع الفساد. كما نجا جميع الوزراء العشرة من التصويت بحجب الثقة عنهم، بفضل الأغلبية البرلمانية للحكومة الائتلافية الحاكمة.وقال شولانان سريكاو، زعيم حزب فيو تاي، المعارض الرئيسي، إن نتيجة التصويت كانت مخيبة للآمال، لأنها لا تعكس الشعور العام، وأضاف: "نعلم أننا لا نستطيع الفوز في البرلمان، لكننا لن نخسر في الانتخابات العامة".وخلال الأيام الأربعة الماضية، كان برايوت الهدف الرئيسي لأحزاب المعارضة. وقال زعيم المعارضة سوتين كلونغسانغ إن الفشل الرئيسي لبرايوت كان الإدارة الاقتصادية.وبرايوت، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، اتُهم أيضا بالتجسس على المعارضين السياسيين باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، وبإساءة استخدام ميزانية الدولة.