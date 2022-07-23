الدفاع الروسية تحذر من مخاطر الألغام المزروعة في موانئ أوكرانيا

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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن السفن الأجنبية لا تزال محتجزة في ستة موانئ أوكرانية بسبب خطر الألغام التي زرعها الجانب الأوكراني حول تلك الموانئ.وأضاف ميزينتسيف، أنه لا تزال 70 سفينة أجنبية محاصرة في ستة موانئ (خيرسون، ونيكولاييف، وتشرنومورسك، وأوتشاكوف، وأوديسا، ويوجني). منوها بأن تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسبب به نظام كييف لم يسمح للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر.ووفقا لميزينتسيف، لا يزال هناك خطر على الملاحة وجراء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ، من انجراف بعض الألغام الأوكرانية، التي انتزعت من مراسيها، إلى سواحل دول البحر الأسود.