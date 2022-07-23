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عربي-دولي
روسيا تضيف 5 دول جديدة في قائمة الدول غير الصديقة... من هي؟
Lebanon 24
23-07-2022
|
09:53
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وسعت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة قائمة الدول غير الودية لروسيا وأدرجت عليها كلا من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا.
يشار إلى أن روسيا نشرت في 7 آذار الماضي، تلك القائمة في أعقاب تعرّضها لعقوبات مالية غربية.
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قائمة الدول غير الصديقة
ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، يجب أن تحصل جميع الصفقات التجارية التي يتم إبرامها مع شركات وأفراد يقدُمُون ممّا يسمى بـ "الدول غير الصديقة" على الموافقة من قبل لجنة حكومية.
ويأتي قرار وضع هذه القائمة في أعقاب مرسوم رئاسي صدر في 5 آذار الجاري يسمح مؤقتًا للحكومة الروسية والشركات والمواطنين بدفع الديون المستحقة عليهم بالعملة الأجنبية لدائنين أجانب من "الدول غير الصديقة" بالروبل. وبحسب ما ورد عن وكالة تاسرابط خارجي، ينطبق هذا الترتيب المؤقت لسداد الديون الخارجية على المدفوعات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين روبل شهريًا (78 ألف دولار أمريكي أو 72 ألف فرنك سويسري).
وقالت نفس الوكالة إن القائمة التي وضعتها الحكومة الروسية تشمل الولايات المتحدة وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وأوكرانيا.
العقوبات ضد روسيا
في وقت سابق، كانت الحكومة السويسرية قد تبنت سلسلة من العقوبات ضد روسيا تماشيا مع الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. كما أوقفت العديد من الشركات السويسرية أنشطتها في روسيا.
وفي الأسبوع الماضي، تكهن معهد التمويل الدولي بحدوث انكماش بحوالي 15% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 نتيجة لتلك العقوبات.
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