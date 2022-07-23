الصحة العالمية تعلن موقفها: جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.. أعلى مستوى من التنبيه!

بعد انقسام حول القرار، أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى المنظمة، ويتم ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن".

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يأتي ذلك، في وقت سُجلت أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، وفقاً لأرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) حتى 20

تموز.

أقل خطورة

واكتُشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدري القرود في أوائل مايو خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا حيث يتوطن الفيروس عادة، وقد انتشر مذاك في كل أنحاء العالم وشكلت أوروبا بؤرته.



فيما يُعتبر جدري القرود الذي اكتُشف لدى البشر عام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980.