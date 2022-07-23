اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيسي.. هذا ما أكد عليه الطرفان



Advertisement بحث الرئيسان، الإيراني إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، العلاقات الثنائية وتحديات وملفات إقليمية ودولية، في مقدمتها المفاوضات النووية المتعثرة الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، وذلك في اتصال هاتفي استمر ساعتين.

وقال الرئيس الإيراني، وفق الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية، إنّ إصدارقرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطلع حزيران الماضي "كان إجراء مثيراً للأزمة بهدف الضغط على الشعب الإيراني"، مضيفاً أنّ الإجراء شكّل "ضربة للثقة السياسية".



وكانت فرنسا إلى جانب ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع قرار أمام أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية، ينتقد طهران ويدعوها إلى التعاون "الفوري" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خلافاتها المتبقية حول ثلاثة مواقع إيرانية مشتبهة بممارسة أنشطة نووية سرية.

وقال الرئيس الإيراني، وفق الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية، إنّ إصدارقرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطلع حزيران الماضي "كان إجراء مثيراً للأزمة بهدف الضغط على الشعب الإيراني"، مضيفاً أنّ الإجراء شكّل "ضربة للثقة السياسية".وكانت فرنسا إلى جانب ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع قرار أمام أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية، ينتقد طهران ويدعوها إلى التعاون "الفوري" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خلافاتها المتبقية حول ثلاثة مواقع إيرانية مشتبهة بممارسة أنشطة نووية سرية.

بعد تبني القرار في 8 حزيران الماضي، ردّت إيران على الخطوة بإطفاء كاميرات مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فضلاً عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة.



واستنكر رئيسي في الاتصال مع ماكرون، "التصرفات والمواقف الأميركية والأوروبية غير البناءة"، حسب موقع الرئاسة الإيرانية، مؤكداً أنّ التعاون السياسي والاقتصادي الإيراني مع مختلف دول العالم "يشهد نمواً لافتاً"، وقائلا إنّ العقوبات الأميركية ضد إيران عادت بالضرر على الاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا.



وشدد الرئيس الإيراني على أنّ "التوصل إلى اتفاق بالمفاوضات النووية رهن بحلٍّ كاملٍ للقضايا الخلافية مع الذرية الدولية، وتقديم ضمانات لالتزام الأطراف بالاتفاق، وتأمين المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني".



وقال رئيسي إنه "إذا لم يكن الدور الخالق للأمن للجمهورية الإسلامية في المنطقة في مكافحة الإرهاب ودعم وحدة أراضي وسيادة الدول لكان داعش قد أعلن الخلافة في أوروبا"، مضيفاً أنّ "حلّ قضايا المنطقة بيد شعوبها ودولها والتدخلات الأجنبية تهدد الأمن والاستقرار" الإقليميين.

بعد تبني القرار في 8 حزيران الماضي، ردّت إيران على الخطوة بإطفاء كاميرات مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فضلاً عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة.واستنكر رئيسي في الاتصال مع ماكرون، "التصرفات والمواقف الأميركية والأوروبية غير البناءة"، حسب موقع الرئاسة الإيرانية، مؤكداً أنّ التعاون السياسي والاقتصادي الإيراني مع مختلف دول العالم "يشهد نمواً لافتاً"، وقائلا إنّ العقوبات الأميركية ضد إيران عادت بالضرر على الاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا.وشدد الرئيس الإيراني على أنّ "التوصل إلى اتفاق بالمفاوضات النووية رهن بحلٍّ كاملٍ للقضايا الخلافية مع الذرية الدولية، وتقديم ضمانات لالتزام الأطراف بالاتفاق، وتأمين المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني".وقال رئيسي إنه "إذا لم يكن الدور الخالق للأمن للجمهورية الإسلامية في المنطقة في مكافحة الإرهاب ودعم وحدة أراضي وسيادة الدول لكان داعش قد أعلن الخلافة في أوروبا"، مضيفاً أنّ "حلّ قضايا المنطقة بيد شعوبها ودولها والتدخلات الأجنبية تهدد الأمن والاستقرار" الإقليميين.

وأعلن استعداد طهران للوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وحل القضايا عبر الحوار السياسي.



من جهته، أكد ماكرون دعم فرنسا للموقف الإيراني الرافض لـ"العملية العسكرية لبعض الدول ضد سورية"، في إشارة إلى تركيا، مؤكداً استمرار باريس في لعب دورها للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية. وأعلن استعداد طهران للوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وحل القضايا عبر الحوار السياسي.من جهته، أكد ماكرون دعم فرنسا للموقف الإيراني الرافض لـ"العملية العسكرية لبعض الدول ضد سورية"، في إشارة إلى تركيا، مؤكداً استمرار باريس في لعب دورها للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية.

واعتبر أن "الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكناً"، داعياً إلى اعتماد خيار العودة لتنفيذ إلتزامات إيران النووية.



وقال: "فرنسا متمسكة بأمن واستقرار المنطقة وستواصل جهودها لتهدئة التوترات الإقليمية".



مع هذا، فقد دعا ماكرون رئيسي للإفراج الفوري عن 4 فرنسيين موقوفين "اعتباطياً" في إيران