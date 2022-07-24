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تقدّم للجيش الأوكراني في هذه المنطقة... وهذا ما قاله زيلينسكي

Lebanon 24
24-07-2022 | 00:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو إن القوات الأوكرانية تتحرك تدريجيا في منطقة خيرسون الشرقية التي سيطرت عليها روسيا في بداية الحرب.
 
وأضاف "كان المحتلون يحاولون إقامة موطئ قدم هناك ... لكن كيف لهم ذلك؟ القوات المسلحة الأوكرانية تتحرك في المنطقة خطوة خطوة".
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من جهة أخرى، حثت وزارة الدفاع الأوكرانية المواطنين في منطقة رئيسية تسيطر عليها روسيا على الكشف عن أماكن وجود القوات الروسية وعن المتواطئين من السكان.

وكان بيان إدارة المخابرات العسكرية بالوزارة موجها للمقيمين بمدينة إنيرهودار بجنوب البلاد ومحيطها الذي توجد به محطة طاقة نووية رئيسية.

وأضاف البيان "من فضلكم أبلغونا على وجه السرعة بالموقع الدقيق لقواعد القوات المحتلة وعناوين سكنهم... وأماكن إقامة القادة"، مشيرا إلى أن المطلوب هو تحديد الإحداثيات الدقيقة لتلك المواقع.

كما طلبت إدارة المخابرات تفاصيل عن "المتواطئين من السكان مع العدو"، تتضمن أماكن إقامتهم وعملهم، فضلا عن معلومات حول "المتعاطفين مع المحتلين".
 
(سكاي نيوز)
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