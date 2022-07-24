للمرة الاولى منذ الحرب على أوكرانيا... لافروف يصل القاهرة

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وصل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، إلى العاصمة المصرية القاهرة في مستهل جولته الإفريقية الأولى من نوعها بالقارة منذ حرب بلاده في أوكرانيا قبل شهور.إذ أفادت سفارة روسيا لدى مصر، عبر حسابها الموثق بتويتر، بوصول لافروف إلى القاهرة في زيارة رسمية، ضمن جولته الإفريقية التي تشمل أيضاً إثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.ووفق بيان للخارجية المصرية، نقلته وكالة الأنباء المصرية، مساء السبت، "يعقد لافروف مع نظيره المصري سامح شكري الأحد 24 يوليو/تموز، جلسة مباحثات تتناول "سبل تعزيز العلاقات وبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".ويعقد شكري ولافروف مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام المباحثات، وفق المصدر ذاته.