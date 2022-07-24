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عربي-دولي

بعد انتشاره في 70 دولة حول العالم... تحذير "جدّي" من الصحة العالمية حول جدري القرود!

Lebanon 24
24-07-2022 | 01:30
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تفشي جدري القرود في أكثر من 70 دولة يعد وضعاً "استثنائياً"، وبات يشكل "حالة طوارئ عالمية".

اتخذ غيبريسوس الإجراء الأول من نوعه في هذا التصنيف، رغم عدم وجود توافق في الآراء بين الخبراء العاملين في لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس المذكور، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وأكد أنه اتخذ القرار رغم فشل الهيئة الاستشارية في الاتفاق على التصنيف.
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كما أوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن "قراره كان بمثابة كسر التعادل مع 9 أعضاء من لجنة الخبراء ضد هذه الخطوة و6 مؤيدين". وقال إنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 16 ألف إصابة و5 وفيات في 75 دولة ومنطقة".

كما لفت إلى أن "تقييم المنظمة العالمية هو أن خطر الإصابة بجدري القرود معتدل على مستوى العالم، باستثناء المنطقة الأوروبية، التي يعتبر خطرها مرتفعاً".

في حين أوضح مدير عام "الصحة العالمية" التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن "لدينا مرضاً انتشر في أنحاء العالم بسرعة، من خلال طرق انتقال جديدة لا نعرف عنها سوى القليل جداً".

يذكر أن إعلان "حالة الطوارئ العالمية" قد يحفز إلى المزيد من الاستثمار في إنتاج علاجات ولقاحات للمرض، الذي كان نادراً في يوم من الأيام، بحسب المصدر نفسه و"حالة الطوارئ العالمية"، هي أعلى مستوى من التأهب لدى منظمة الصحة.
 
(عربي بوست)

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