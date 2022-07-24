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تونس.. "مكافحة الإرهاب" يقرر حبس مدير المخابرات الأسبق

Lebanon 24
24-07-2022 | 01:00
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قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الاحتفاظ بالمدير السابق للمخابرات "المصالح المختصة بوزارة الداخلية" الأزهر لونقو مدة 5 أيام قابلة للتمديد.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن وجاء قرار الاحتفاظ بلونقو على خلفية تحقيقات في قضية تقرر التعهد بها منذ مغادرته التراب التونسي.
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والأزهر لونقو محل تفتيش لفائدة إدارة الشرطة العدلية في القضية المتعلقة بمؤسسة "أنستالينغو".

يشار إلى أن لونقو قبل إحالته على التقاعد الوجوبي، شغل منصب مدير عامّ المصالح المختصّة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامّة.

جدير بالذكر أن الجزائر ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو وأعادته إلى تونس."موزاييك"


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