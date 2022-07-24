29
o
بيروت
39
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
24
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كندا تدرس تمديد الجدول الزمني لخفض انبعاثات صناعة النفط
Lebanon 24
24-07-2022
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدرس كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، تمديد الجدول الزمني لخفض الغازات الدفيئة التي تنتجها صناعة النفط في البلاد.
وأعلن وزير البيئة ستيفن غيلبو في مقابلة بثتها السبت إذاعة وتلفزيون "سي بي سي" العام، أن حكومة جاستن ترودو تعلم أن "بعض الإجراءات التي ستكون ضرورية لتحقيق تلك التخفيضات العميقة للانبعاثات، قد تحتاج إلى وقت أطول مما لدينا بين الآن والعام 2030".
Advertisement
وأضاف غيلبو أن "هناك احتمال أنه إذا احتاجت الصناعة إلى مزيد من الوقت، يمكننا توفير بعض المرونة مع ضمان استمرار تحقيق كندا لأهدافها للعام 2030".
والعام الماضي، أعلنت حكومة ترودو خطة محسّنة للامتثال لاتفاق باريس للمناخ، تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المئة بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2005.
وتعتبر صناعة النفط والغاز المسؤولة عن انتاج أكثر من ربع انبعاثات الكربون في البلاد، أساسية في تحقيق هذا الهدف الذي قدم على أنه مرحلي حتى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأوضح الوزير أن أوتاوا مستعدة "لمنح الصناعة مزيدا من الوقت إذا احتاجت إليه لتطوير البنى التحتية الضرورية لتقليل الانبعاثات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الراعي: نحن بحاجة الى أصوات لبنانية عريقة وحين يكون الصوت لبنانياً صرف في المجلس النيابي يكون ذلك لخير كل اللبنانيين
Lebanon 24
الراعي: نحن بحاجة الى أصوات لبنانية عريقة وحين يكون الصوت لبنانياً صرف في المجلس النيابي يكون ذلك لخير كل اللبنانيين
04:54 | 2022-07-24
24/07/2022 04:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: النواب الذين حضروا اليوم إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان
Lebanon 24
الراعي: النواب الذين حضروا اليوم إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان
04:53 | 2022-07-24
24/07/2022 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: نقول إنّه ممنوعٌ إيقاف المطران الحاج ومساءلته عند الحدود اللبنانية
Lebanon 24
الراعي: نقول إنّه ممنوعٌ إيقاف المطران الحاج ومساءلته عند الحدود اللبنانية
04:52 | 2022-07-24
24/07/2022 04:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي أمام حشد شعبي في الديمان: ما حصل مع المطران الحاج هو ليس إهانة فحسب بل اعتداءٌ واهانة للبطريركية المارونية ولي شخصياً
Lebanon 24
الراعي أمام حشد شعبي في الديمان: ما حصل مع المطران الحاج هو ليس إهانة فحسب بل اعتداءٌ واهانة للبطريركية المارونية ولي شخصياً
04:50 | 2022-07-24
24/07/2022 04:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي أمام تجمع شعبي في الديمان: توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة اسقف او كاهن من دون استئذان البطريرك
Lebanon 24
البطريرك الراعي أمام تجمع شعبي في الديمان: توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة اسقف او كاهن من دون استئذان البطريرك
04:49 | 2022-07-24
24/07/2022 04:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
04:54 | 2022-07-24
الراعي: نحن بحاجة الى أصوات لبنانية عريقة وحين يكون الصوت لبنانياً صرف في المجلس النيابي يكون ذلك لخير كل اللبنانيين
04:53 | 2022-07-24
الراعي: النواب الذين حضروا اليوم إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان
04:52 | 2022-07-24
الراعي: نقول إنّه ممنوعٌ إيقاف المطران الحاج ومساءلته عند الحدود اللبنانية
04:50 | 2022-07-24
الراعي أمام حشد شعبي في الديمان: ما حصل مع المطران الحاج هو ليس إهانة فحسب بل اعتداءٌ واهانة للبطريركية المارونية ولي شخصياً
04:49 | 2022-07-24
البطريرك الراعي أمام تجمع شعبي في الديمان: توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة اسقف او كاهن من دون استئذان البطريرك
فيديو
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
24/07/2022 11:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
02:00 | 2022-07-23
24/07/2022 11:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتّهامها بإجراء الكثير من عمليّات التجميل...كيف ردّت سارة أبي كنعان على منتقديها؟
Lebanon 24
بعد اتّهامها بإجراء الكثير من عمليّات التجميل...كيف ردّت سارة أبي كنعان على منتقديها؟
09:43 | 2022-07-22
24/07/2022 11:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact